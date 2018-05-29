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29.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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ЕС, Минский процесс, Политика, Украина

Штайнмайера в Киеве встретили проклятиями по ТВ


Сегодня в Киев прибывает немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер для обсуждения ввода миротворцев в Донбасс. Визит не несет Украине ничего хорошего, поскольку Нормандский формат и Минские соглашения созданы специально для уничтожения украинской государственности.

Такое мнение накануне в эфире телеканала «NewsOne» выразил украинский политолог-международник Алексей Коломиец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нормандский формат – это нормандская банда. Это антиукраинская коалиция низшего уровня, которая была создана специально для уничтожения Украины. Ситуация стала намного страшнее: Украина стала своеобразной буферной зоной, и это геостратегическая трагедия. Возможно, Украине была уготована такая судьба», – сокрушается он.

Коломиец уточнил, что Порошенко, подписав невыгодные для Киева Минские соглашения и согласившись на участие в Минском формате, стал таким же врагом Украины.

«Германия – наш враг, однозначно. Порошенко – член антиукраинской коалиции во главе с ним, Путиным и Меркель… Прямые враги Украины – это Меркель и Штайнмайер, который приезжает, которому в принципе не нужно ехать в нашу страну, на его руках очень много крови», – уверен Коломиец.

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