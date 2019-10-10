Штайнмайеру предложили приехать в Киев на день бандеровской УПА

10.10.2019, Москва, Вадим Москаленко

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру следовало бы лично приехать в Киев объяснить, кто автор известной формулы и посмотреть в лицо демократии, которую Запад построил на Украине.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С украинской стороны от политиков, политологов абсолютно алогичные вещи звучат. Казалось уже, Штайнмайер лично сказал: «Это я писал эту формулу», ну что ещё нужно Порошенко?

Нет, продолжает: «Это российская формула, не было никакой формулы Штайнмайера». Кто ему ещё должен сказать?

Представительство НАТО – святое же дело на Украине, судя по Порошенко, говорит: «Поддерживаем формулу Штайнмайера» – всё равно это «российская пастка». Кто ему ещё должен сказать, что – выполняй?» – заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

Экс-нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров предложил для пущей наглядности прибыть в Киев самому Штайнмайеру на запланированную акцию против его формулы «Нет капитуляции!» в ходе празднования Дня защитника Украины, учреждённого в честь дня создания УПА.

«Я предлагаю официально пригласить в Украину господина Штайнмайера на очень торжественное мероприятие, которое состоится 14 числа на майдане в городе Киеве. Это будет демократия, все люди с чаем, с кофе, с хорошим настроением выйдут на площадь, и позадавать там все вопросы, что такое формула Штайнмайера, откуда у неё ноги растут.

Я думаю, после того, что они сделали с Украиной, он обязан туда приехать и посмотреть в лицо той демократии, которую они нам в Украине построили», – отметил Килинкаров.

«И жениться на Украине», – добавил ведущий Владимир Соловьёв.