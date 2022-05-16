Штатам не удалось прогнуть страны АСЕАН, а Китай захлестнула волна симпатий к России

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Китайское общество захлестнула волна симпатий к России и ненависти к США. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в конце апреля социологами The Central European Institute of Asian Studies. Об этом пишет в своем блоге российский ученый-китаист Николай Вавилов.

Из 25 стран жители Китая больше всего симпатизируют РФ (79,8%), меньше всего – США (31%). 78,7% сообщили, что их отношение к РФ улучшилось за последние 3 года, в то время как общественное мнение о Штатах за этот период значительно ухудшилось (59,1%).

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Наиболее высоко китайские респонденты оценивают российскую внешнюю политику (73%), наименее – американскую.

Большинство опрошенных выступает за дружественную политику в отношении РФ (74%) и более жесткую в отношении Америки (61%).

Китайцы также назвали Россию самой желаемой страной для посещения (58%), одной из наиболее предпочтительных для получения высшего образования (52%), а также самой привлекательной в плане культуры (71%).

Подавляющее большинство респондентов считает РФ важной страной для развития экономики (79%), а также страной с наибольшим влиянием на Китай (82%), причем 79% оценивают российское влияние как положительное.

Серьезное китайское влияние в регионе юго-восточной Азии заставляет другие страны региона в их оценках происходящего на Украине оглядываться на позицию официального Пекина. На днях страны Юго-Восточной Азии проигнорировали призыв Байдена осудить спецоперацию РФ на Украине. Как пишут американские СМИ, Белому Дому не удалось добиться упоминания этой темы в итоговой декларации саммита США и стран АСЕАН в Вашингтоне.

«Саммит АСЕАН в Вашингтоне закончился для Байдена провально. Белому дому так и не удалось «прогнуть» приглашённые страны для подписания хотя бы декларативной резолюции с осуждением России. По требованию участников саммита Байдену на брифинге даже ни разу не дали упомянуть Украину. Среди стран АСЕАН Мьянма, Вьетнам и Лаос имеют теснейшие связи с Россией. Индонезия, Малайзия и Таиланд занимают подчёркнуто нейтральную позицию – надеясь импортировать энергоносители и продовольствие из России на фоне свирепствующих кризисов. Лишь Сингапур под давлением финансовых регуляторов США был вынужден присоединиться к антироссийским санкциям», – комментирует скандальные итоги саммита российский политолог-американист Малек Дудаков.

По словам политолога, АСЕАН важен для Байдена как ещё один союз азиатских стран, который можно использовать против Китая.

«Поэтому ему (Байдену – Ред) приходится закрывать глаза на их позицию по Украине – опасаясь повторения ситуации с Индией – которая из-за чрезмерного западного давления стала угрожать сближением с Поднебесной. Но и по китайскому направлению не удалось договориться ни о чём существенном», – подчеркивает эксперт.