Штатам нужна Россия против Китая, этому мешают глобалисты и Зеленский – полковник Сивков

Визиты представителей США в Россию не приведут к установлению мира на Украине. Это произойдет только после устранения нынешнего режима в Киеве и готовности Украины принять российские условия.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, США заинтересованы в разрешении конфликта, потому что Россия нужна им как союзник в противостоянии с Китаем и глобалистами. Зеленский же, как ставленник глобалистов, не пойдет на подписание мира на российских условиях, поэтому Штатам нужна более удобная фигура.

«Потому что США сегодня являются антиглобалистской страной, там во власти антиглобалистские элиты, олицетворяющие интересы национального капитала США, который сам претендует на роль мирового господина… Поэтому США объективно заинтересованы в мире, но категорически против этого мира глобалисты. Поэтому конфликт между Европой во главе с Британией и США реально существует. Этот конфликт выражается в том, что, например, Британия сейчас пытается подготовить к тому, чтобы заменить Зеленского на Залужного, тогда как США ориентируются на фигур, которые уже имеют опыт заключения договоров с Россией, «Минск-1», «Минск-2» – это Порошенко, и Тимошенко. Это – американские представители. Европа категорически против устранения Зеленского, а Залужный – это запасной вариант для Европы…», – рассуждает Сивков.