Штатам нужна Россия против Китая, этому мешают глобалисты и Зеленский – полковник Сивков

03.12.2025 16:15
Визиты представителей США в Россию не приведут к установлению мира на Украине. Это произойдет только после устранения нынешнего режима в Киеве и готовности Украины принять российские условия.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, США заинтересованы в разрешении конфликта, потому что Россия нужна им как союзник в противостоянии с Китаем и глобалистами. Зеленский же, как ставленник глобалистов, не пойдет на подписание мира на российских условиях, поэтому Штатам нужна более удобная фигура.

«Потому что США сегодня являются антиглобалистской страной, там во власти антиглобалистские элиты, олицетворяющие интересы национального капитала США, который сам претендует на роль мирового господина… Поэтому США объективно заинтересованы в мире, но категорически против этого мира глобалисты. 

Поэтому конфликт между Европой во главе с Британией и США реально существует. Этот конфликт выражается в том, что, например, Британия сейчас пытается подготовить к тому, чтобы заменить Зеленского на Залужного, тогда как США ориентируются на фигур, которые уже имеют опыт заключения договоров с Россией, «Минск-1», «Минск-2» – это Порошенко, и Тимошенко.

Это – американские представители. Европа категорически против устранения Зеленского, а Залужный – это запасной вариант для Европы…», – рассуждает Сивков.

«Уиткофф приехал сюда для того, чтобы согласовать какие-то отдельные аспекты. По этому приезду Уиткоффа, конечно, ни о каком мире речь быть не может. Мир наступит после того, как будет устранён Зеленский, и на его месте появится либо Порошенко, либо Тимошенко, либо какая-то другая фигура, которая будет выдвинута проамериканскими силами, которая будет согласна на то, чтобы заключить мир на российских условиях.

Это – грандиозный подарок со стороны США в отношении России, США будут рассчитывать, что этот подарок послужит поводом для того, чтобы Россия более тесно стала сотрудничать с США и отошла от Китая.

Это американские взгляды, вот, в чем подоплёка. Поэтому говорить о том, когда будет мир – надо смотреть на развитие процессов, которые идут внутри самой Украины», – заключил Сивков.

