Штатам похрен, что нам хана – украинский командир

Соединенным Штатам безразлично, что украинская сторона постоянно жалуется и шантажирует тем, что без их поддержки может проиграть.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший командир снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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