12.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Штатный пропагандон Порошенко: Олег Табаков запомнится нам только «поддержкой аннексии Крыма»

Работающий на администрацию Петра Порошенко украинский политолог Тарас Березовец выступил с заявлением на смерть Олега Табакова, заявив, что единственное, чем запомнился великий актер – это осуждение майданщиков и поддержка воссоединения Крыма с Россией.

«Умер Олег Табаков. Народный артист СССР. Но запомнится он тем, что на выборах был доверенным лицом Путина, подписал обращение в поддержку аннексии Крыма и сказал об украинцах «это ж тэмни та нэграмотни люды», – написал Березовец в твиттере.

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В 2015 году в интервью российскому телеканалу «РЕН ТВ» в ответ на введение Министерством культуры Украины “черного списка” российских артистов, актер заявлял следующее:

“Они и так не очень просветленные. Это как бабушка иногда говорила: “Да плюнь ты на них, они же темные неграмотные люди”. Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация к ним никак не попадает. И так-то стыдно от мерзости, которые они делают. Убивают людей и разрушают их жилища. А откликаться на это… нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови украинская”, – сказал Олег Табаков.

“Я жалею их. Они в каком-то смысле убогие. Скажу крамольную мысль. Во все времена, их лучшие времена их самые яркие представители интеллигенции были где-то на вторых и третьих позициях после русских. Мне неловко за них. Положения не исправишь”, – добавил артист.