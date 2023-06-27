Штаты боятся, что вместо Путина придет непредсказуемый человек

Анатолий Лапин.  
27.06.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Соединенным Штатам невыгоден переворот в России, потому что они боятся, что на смену Владимиру Путину может прийти неизвестный для них человек с непредсказуемым поведением.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенным Штатам невыгоден переворот в России, потому что они боятся, что на смену Владимиру...

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«Между Путиным и Пригожиным они выбирают просвещенного автократа, а не непонятно кого вообще с непонятными последствиями для России. Не только с точки зрения ядерного даже фактора. «Черный лебедь» быстро взлетел и быстро сдох, не полетел дальше…

Что-то с Путиным случится, придут такие, как Пригожин, люди несистемные, маргинальные и так далее. Путин как бы то ни было – это просвещенный автократ, он понятен Западу, они его знают хорошо. Он изучен, они с ним лично знакомы и прочее-прочее. А кто такой Пригожин и что с Россией будет тогда – не знают», – заявил Карасев.

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