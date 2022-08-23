Штаты готовятся передать Украине мощные дроны-камикадзе Switchblade 600

23.08.2022  09:44 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Беспилотники, Война, Дзен, США, Украина
Новости Украины

Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины более дальнобойных и мощных дронов-камикадзе.

Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины более дальнобойных и мощных дронов-камикадзе....

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Контракт на исследования и разработки для 10 беспилотников Switchblade 600, сделанных AeroVironment, ожидается в течение следующих 30 дней, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл в электронном письме Defense News.

Пентагон уже отправил Украине несколько вариантов Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. Но наблюдатели говорят, что противотанковая боевая нагрузка Switchblade 600 и более длительным временем пребывания в воздухе, стала бы еще лучшим инструментом для выявления и нанесения ударов по российским войскам и технике во время ожидаемого контрнаступления Украины в районе Херсона.

По словам производителя, вариант Switchblade 300 весит 2,5 кг, может пролететь 10 километров и находиться в воздухе 15 минут, а версия Switchblade 600 может пролететь 40 километров и находиться в воздухе 40 минут.

Пока неясно, когда точно Switchblade 600 прибудет на Украину.

По данным издания, отчасти задержка с доставкой Switchblade 600 на Украину состоит в том, что он все еще находится на стадии прототипа и должен пройти испытание и оценку.

Между тем, Пентагон пообещал на прошлой неделе отправить Украине произведенный Insitu ScanEagle, долговечный маловысотный разведывательный беспилотник, предназначенный для помощи в наведении цели украинской артиллерии.

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