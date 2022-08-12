Штаты хотят «сохранить лицо Путину ценой Украины», – киевский политолог

12.08.2022  12:32 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Колониальная демократия, Россия, США, Украина
Новости Украины

США не хотят помогать Украине в полную силу, а стремятся «сохранить Путину лицо». Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения» политолог Максим Яли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Яли, произойти это может за счет Украины.


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«Соединенные Штаты, демократы, действующая политическая элита, они не готовы оказывать нам полностью помощь.

Казалось бы, учитывая успехи наши в первые месяцы, дайте нам те же «Хаймарсы» – не дают, 17 дали, сказали: «Все, спасибо, достаточно».

Ленд-лиз подписали, но он до сих пор там и не заработал, в лучшем случае он заработает в октябре, а то, возможно, еще и от выборов.

Поэтому, к сожалению, США, демократы, не приняли решения о полном уничтожении России, ее поражении. Они будут пытаться сохранить Путину лицо. К сожалению, есть риски, что и за наш счет», – заявил Яли.

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