Штаты хотят знать, как поступит Белоруссия при новом наступлении РФ на Киев, – Арестович

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Спецпредставитель США Кит Келлог посещал недавно Белоруссию, чтобы разведать, какую позицию она займет в случае, если к осени РФ начнет новое наступление на Киев.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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