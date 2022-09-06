Штаты «кинули» Польшу с заменой переданных Украине танков

06.09.2022  12:11 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Польша


США обманули своего партнера – Польшу, отказавшись поставлять ей свои танки взамен на переданные Украине польские Т-72. Кроме того, Штаты запрещают другим странам передавать Киеву тяжелое вооружение и не хотят поставлять его сами.

Об этом в интервью интернет-каналу «Знай 24» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США обманули своего партнера – Польшу, отказавшись поставлять ей свои танки взамен на переданные...

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«Очередной «Рамштайн». После очередного «Рамштайна» опять они выйдут и будут говорить: «Мы дадим «Леопарды», будем сравнивать с землей, мы все сделаем, подождите, еще неделю-две и начнется». А потом: «Нет, «Леопарды» не дадим, самолеты не дадим. Не то, что мы не дадим, мы даже другой стороне не разрешаем дать». И так далее, и так далее: «Вместо этого дадим что-то другое». Но это тоже не идет», – сказал экс-представитель НАТО.

«Очередной «Рамштайн»… у меня такое впечатление, что в Рамштайне они как раз обсуждают не что надо дать Украине, а что нужно не давать Украине – тяжелое наступательное оружие. До сих пор наступательное тяжелое оружие не дали Украине, кроме Польши, которая дала 230 танков, которые должны были быть заменены нашими «Абрамсами» Польше, но сразу же от этого отказались, как только узнали, что Украине поляки передали танки, и теперь поляки должны закупать танки у Южной Кореи, но про это никто не говорит», – заявил Табах.

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