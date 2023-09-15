Штаты намерены заменить Зеленского на более податливую фигуру

США подыскивает на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому более податливую фигуру, для чего в Киев приезжал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что США хотят взять и внутриполитическую, и экономическую, и военную ситуацию под более плотный контроль. Обратите внимание, как с Резниковым январский кейс с яйцами прошел сравнительно безболезненно, но это был сигнальный кейс. А дальше, летом, за два месяца Резников превратился в предельно токсичную фигуру. Кто этим занимался процессом?», – сказал эксперт.

«Еще в апреле я обратил внимание на статью в «Украинской правде», в которой на Зеленского вешалась проблема неподготовленности страны к войне и так далее. Какой из этого вывод?

Очевидно, партнеры не дадут Зеленскому уйти героем. Одна из целей этого визита – во-первых, обеспечить более компромиссную позицию политического руководства Украины, а во-вторых, лишить «зеленых» монополии на власть. Очевидно, они будут искать более прогнозируемую, более контролируемую и более понятную им фигуру», – заявил Золотарев.