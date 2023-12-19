Штаты не хотят общаться с российскими либералами – иноагент Чичваркин

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Либералы, Политика, Россия, США


Так называемая российская оппозиция, собранная из бежавших из страны либералов разного сорта, не в состоянии объединиться, а коллективный Запад не хочет вести с ней диалог, чтобы короновать на власть в России.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил беглый иноагент, ставший лондонским бизнесменом, Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемая российская оппозиция, собранная из бежавших из страны либералов разного сорта, не в...

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Чичваркин пожаловался, что США не хотят «смены режима» в России, а это значит, что и общения с несистемной оппозицией не будет.

«Америка не будет ушатывать режим Путина, она хочет его ослабить по деньгам немножко, чтобы они не воевали, а расшатывать режим Путина не будет, так как боится хаоса постпутинской России. Точка.

Значит нас не будут рассматривать, с нами никто не будет общаться, пока мы либо не объединимся и наш голос зазвучит громче после объединения, либо не произойдут какие-то другие качественные изменения в России, как то, например, полное изменение цен на нефть и газ, чего не предвидится, или смерть Путина, чего не предвидится», – жалуется иноагент.

Чичваркин обвинил сидящего за решеткой Алексея Навального в нежелании объединяться с другими «оппозиционерами».

«Фонд борьбы с коррупцией[признанный в России иноагентом и экстремистской организацией] не хочет ни с кем объединяться. Все остальные на разных условиях готовы, эта организация не готова ни при каких. Пока Алексей Навальный, с которым нет связи уже 12 дней, и это абсолютно чудовищно, ужасно, он находится в пыточных условиях, был на связи, он так же поддерживал необъединение, неучастие ФБК ни в одной инициативе, не связанной с ФБК.

Они абсолютно живут сепаратной жизнью от всего другого протестно настроенного сообщества», – заявил Чичваркин.

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