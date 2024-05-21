Штаты не поддержали расширение географии ударов ВСУ

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США не поощряют применение своего оружия украинскими войсками по территории России [признаваемой Западом]. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом, Остин не стал отвечать, запрещают ли Штаты сбивать российские самолеты, запускающие планирующие бомбы с территории РФ, американскими ЗРК.

«Мы четко говорили Украине, что предоставляем им оружие для защиты собственной территории. Но как они это делает – оставлю на рассуждение экспертам. Конечно, ожидаем, что они продолжат использовать это оружие, переданное нами, на территории Украины. Что касается воздушной динамики – это немного отличается. Я не хочу спекулировать на этом вопросе, может ли кто-то что-то делать, особенно с этой трибуны», – заявил Остин.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун подчеркнул, что Штаты передали Украине дальнобойное оружие для ударов «по ее территории», подразумевая тем самым Крым и новые регионы РФ, которые США считают украинскими:

«Я полностью уверяю, что украинцы не пользовались нашим оружием для поражения целей на территории России».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Украина просит разрешения у администрации США на удары американским оружием вглубь территории РФ.