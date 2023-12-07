Штаты опозорились и показали, что никуда не годятся – Арестович

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США опозорились – сверхдержава оказалась неспособна обеспечить своих союзников оружием и боеприпасами, а весь коллективный НАТО выпускает в несколько раз снарядов меньше, чем одна лишь Россия и маленькая Северная Корея. Это говорит о том, что американский мир пал.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, Соединенные Штаты Америки, сверхдержава, перекидывает снаряды в Украину, а потом забирает их обратно у Украины и перевозит в Израиль. Большего знака тотального падения американского мира в моих глазах невозможно себе представить. 70 тысяч снарядов – это вообще что?.. Северная Корея передала России миллион и продолжает передавать. Российская Федерация производит до 1,7 миллиона снарядов в год, Корея – миллион. Все НАТО вместе взятое, включая Соединенные Штаты, вся Европа – производят 300 тысяч снарядов в год. Это столько, сколько Пригожин расходовал за пять дней», – рассуждал он.

«Это – материальные признаки, очень понятные даже самым простым нашим зрителям, реального соотношения сил в мире. А эти реальные признаки являются следствием того, что в головах происходит… Уровень и глубина унижения, в которое они сами себя загнали, просто запредельный. Я про Украину сейчас деликатно промолчу. Запад, глядя, что к нему все бегут в клиенты, даже могучая Россия с ядерным оружием и с огромной экономикой изо всех сил пытается понравиться, целует ботинок. Так он решил, что не просто боятся – заискивают, дрожат и хотят быть похожими. А хотят быть похожими – это куда хуже, чем просто боятся, и они абсолютно расслабились», – трепался Арестович.