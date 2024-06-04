Штаты ослабили Кубе ошейник блокады – в расчете на тамошних частников

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Управление по контролю над иностранными активами Минфина США опубликовало новые законодательные нормы, которые частично либерализуют политику американской блокады в отношении Кубы.

Изменения в американском законодательстве направлены на поддержку свободной интернет-активности кубинцев, стимулирование частного сектора и доступ его игроков к некоторым финансовым услугам.

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Так, кубинские предприниматели получат возможность открыть банковский счет в США и иметь к нему удаленный доступ не покидая территории Острова Свободы. Это позволит осуществлять трансакции в онлайн режиме и по расчетам увеличит степень интеграции кубинцев в американскую внешнеэкономическую деятельность.

Важно: анонсированные меры касаются исключительно частного сектора Кубы и не будут распространяться на членов Компартии и сотрудников госпаппарата, внесенных в санкционные списки США.

МИД Кубы уже отреагировал на соседские новации заявлением, в котором приветствовал их, однако назвал половинчатыми и не меняющими сущность режима блокады. Также гаванские официалы дали понять, что уловили основную цель – искусственно отделить частный сектор от государственного, обеспечив первому преимущества для роста.

С точки зрения кубинского внешнеполитического ведомства, США пытаются присвоить себе заслугу либерализации в тех секторах (доступ к интернету, легализация частного сектора), которые уже подверглись значительному изменению самими властями Кубы.

Однако эти меры, как заявляет МИД Кубы, не отменят существующих жестких ограничений блокады, а значит – и государственный, и частный сектор продолжат страдать от них. «Это лишь очередной акт политического спектакля, направленный на дискредитацию кубинской власти», – говорится в заявлении.

В то же время новации американского Минфина будут изучены кубинской стороной, и в случае, если они не нарушают кубинского законодательства и выгодны для кубинского населения, правительство страны не будет препятствовать их внедрению.

В переводе на обывательский язык вся эта витиеватая дипломатическая кадриль с намеками и полунамеками означает одно: Гавана совсем не против дальнейшей либерализации отношений с Вашингтоном – вплоть до полного снятия обременительных санкций. Но – на своих условиях. Главное из которых – сохранение позиций нынешней кубинской верхушки и выгодоприобретателей революции и ее беспрепятственная интеграция в новый контекст без какой-либо дискриминации извне.

Нынешнее ослабление санкций – не первое. Еще в 2014 году тогдашний президент США Обама обьявил о восстановлении дипотношений между странами и частичной либерализации политики ограничений.