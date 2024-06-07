Штаты отправляют новую партию оружия Киеву – в том числе, для ударов по России

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США направят Украине военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, сообщили вчера американские официалы. А сегодня Associated Press сообщает подробности о новом пакете, который «включает боеприпасы, которые силы Киева могут использовать для нанесения ударов по угрозам внутри России, чтобы защитить Харьков от тяжелого российского нападения».

Американская помощь, по данным АР включает в себя боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), а также минометные системы и набор артиллерийских снарядов.

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Также в пакете: ряд артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм для гаубиц; ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK; зенитные ракеты Stinger; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетехника; патрульные катера; запасные части и оборудование.

Согласно новой директиве правительства США, Украина может использовать такое оружие для нанесения ударов на российской территории, если есть данные, что оттуда атакуют или готовятся к нападению.

Это изменение, однако, по словам американских чиновников, не меняет политику США, которая предписывает Украине не использовать предоставленные Америкой ATACMS или ракеты дальнего радиуса действия и другие боеприпасы для наступательных ударов по территории России,

В прошлом месяце Госдепартамент одобрил предложение о экстренной продаже систем HIMARS Украине примерно за 30 миллионов долларов. Госдепартамент сообщил, что Украина попросила купить три ракетные системы, которые будут профинансированы правительством Германии.

АР отмечает, что новый пакет помощи появился после того, как президент Джо Байден произнес свою речь в четверг на американском кладбище в Нормандии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, чтобы пообещать, что США «не откажутся» от защиты Украины и не позволят России «угрожать большей части Европы». По его словам, это будет означать, что США забыли, «что произошло здесь, на этих священных пляжах».