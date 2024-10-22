Штаты пообещали Зеленскому еще 400 миллионов долларов на войну, а Британия выделила новый займ

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Как сообщает правительство Великобритании на своем сайте, Соединенное королевство выделяет Украине военный заем в размере 2,26 млрд фунтов на укрепление обороны. Эти средства направят на приобретение систем ПВО, артиллерии и другой военной техники.

Данный кредит является частью масштабной программы стран G7, которая предусматривает выделение 50 миллиардов долларов на военные и экономические нужды Украины.

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Погашение кредита произойдет за счет доходов от замороженных российских активов, которые были подвергнуты западным санкциям.

Сообщившая о займе министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз пафосно отметила, что «поддержка Украины является критически важной для защиты демократических ценностей, которые сейчас отстаиваются на украинских полях боя».

Параллельно с помощью по британской линии, оживилась и линия американская, а конкретно – Пентагона. Глава американского военного ведомства Остин приехал в Киев с объявлением о новом пакете помощи Украине на $400 млн – всего за две недели до президентских выборов в США.

По данным журналистки консервативного телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, Остин встретился в Киеве с Зеленским и Умеровым.

«Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительном пакете в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны. (…) Этот пакет PDA, оценочная стоимость которого составляет 400 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, включая: боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; минометные системы и снаряды; бронетехнику и противотанковое оружие», – написала она в соцсети Х.

Reuters пишет, что визит главы Пентагона в Киев – это «знак поддержки перед выборами в США». Ожидается, что поездка Остина – это его четвертый и, вероятно, последний визит на Украину в качестве главы Пентагона.

«Но, несмотря на демонстрацию солидарности с Киевом, не ожидается, что министр обороны США ответит на некоторые из самых громких призывов президента Украины Владимира Зеленского к изменению американской политики. Например, на снятие ограничений Вашингтона на использование поставляемого из США оружия для поражения целей далеко в глубине российской территории», – отмечается в публикации агентства.

По мере того как администрация Байдена завершает свою работу, Остин заявил о неизменной поддержке США. «Соединенные Штаты понимают, что здесь все поставлено на карту, господин президент», — заявил Остин Зеленскому во время встречи.

Агентство отмечает, что Остин преуменьшил опасения, по поводу прихода к власти Трампа. «Я видел двухпартийную поддержку Украины в течение последних 2-1,5 лет, и я полностью ожидаю, что мы продолжим видеть двухпартийную поддержку со стороны Конгресса», — заверил он украинцев.

В то же время агентство напомнило, что Остин уклонился от оценки «плана победы» Зеленского.

«Отвечая в минувшую пятницу в Брюсселе на вопрос о плане победы, Остин сказал: «Это не моя компетенция, чтобы публично оценивать его план», – говорится в публикации.

Также в публикации приводится мнение экспертов, согласно которому «Киеву придется начать принимать жесткие решения о том, как использовать свои растянутые боевые силы, в том числе о том, будет ли он удерживать территорию, захваченную Киевом в Курской области России в ходе неожиданного наступления этим летом».