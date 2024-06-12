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США и другие страны Запада всегда отмечались поддержкой радикальных националистов или исламистов, но каждый раз они выходили из-под контроля. Это показывает история Ближнего Востока, то же самое они делают на Украине, сняв запрет на поставку оружия боевикам неонацистского «Азова».

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где я слышал эту историю раньше? Это та же история, которая происходит с Западом – американская попытка использовать арабские реакционные религиозные силы в Афганистане, создавшие «Аль-Каиду» – не так ли? И так далее, и тому подобное. Это все – поучительные истории, которые существуют, потому что они правдивы. Когда такая нация, как Соединенные Штаты, пытается использовать идеологическое движение, подобное нацистам, «Аль-Каиде», джихадистам и так далее, ответный удар всегда будет серьезным. Наши мысли о том, что мы каким-то образом можем контролировать эти идеологические силы, предоставляя им деньги, оружие и все, что они хотят, чтобы они могли увеличить свою эффективность и достичь того, что они пытаются сделать, разлетятся у нас перед носом», – заключил Хо.