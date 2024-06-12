Штаты постоянно спонсируют радикалов, которые всегда выходят из-под их контроля – американский пехотинец

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 16:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 115
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


США и другие страны Запада всегда отмечались поддержкой радикальных националистов или исламистов, но каждый раз они выходили из-под контроля. Это показывает история Ближнего Востока, то же самое они делают на Украине, сняв запрет на поставку оружия боевикам неонацистского «Азова».

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и другие страны Запада всегда отмечались поддержкой радикальных националистов или исламистов, но каждый...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Где я слышал эту историю раньше? Это та же история, которая происходит с Западом – американская попытка использовать арабские реакционные религиозные силы в Афганистане, создавшие «Аль-Каиду» – не так ли? И так далее, и тому подобное. Это все – поучительные истории, которые существуют, потому что они правдивы.

Когда такая нация, как Соединенные Штаты, пытается использовать идеологическое движение, подобное нацистам, «Аль-Каиде», джихадистам и так далее, ответный удар всегда будет серьезным. Наши мысли о том, что мы каким-то образом можем контролировать эти идеологические силы, предоставляя им деньги, оружие и все, что они хотят, чтобы они могли увеличить свою эффективность и достичь того, что они пытаются сделать, разлетятся у нас перед носом», – заключил Хо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть