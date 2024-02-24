Штаты придумали схему экспроприации российских активов через Юлию Навальную

Анатолий Лапин.  
24.02.2024 15:03
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США формируют новую российскую оппозицию, чтобы с ее помощью взять контроль над замороженными российскими деньгами.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США формируют новую российскую оппозицию, чтобы с ее помощью взять контроль над замороженными российскими...

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По его словам, встреча президента США Джо Байдена с женой умершего в колонии экстремиста и мошенника Алексея Навального нужна была для того, чтобы «продемонстрировать, кого США считают новым лидером российской оппозиции».

«Тут может быть очень непростая схема – в России выборы, вопрос легитимности будет стоять очень остро, потому что выборы будут и на оккупированных украинских территориях, международно признанных.

Представьте себе, что после выборов США говорят: «А мы не признаем Путина президентом, он избран на территориях, которые принадлежат Украине. Мы признаем президентом Юланду [так Байден назвал Юлию Навальную]. И теперь российскими активами за рубежом замороженными управляет Юланда. И как она примет решение, таким оно и будет». Можно играть в эту игру при желании», – сказала эксперт.

«Я не исключаю, что США после выборов в России начнут конструировать новый легальный для них субъект представителя российского народа, правительство в экзиле [изгнании], эмиграции или что-то такое. Используя которое, можно будет использовать и российские активы, в том числе, для помощи Украине, компенсации своих потерь, нового раунда игры против России», – заявил Бортник.

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