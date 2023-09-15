Штаты «прощупывают» готовность России к переговорам и готовы отменить часть требований Киева – Бортник

Анатолий Лапин .  
15.09.2023 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


США замалчивают требования Украины к условиям переговоров с Россией и готовы частично от них отказаться. Об этом свидетельствуют недавние публичные высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена и координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

С таким мнением выступил в эфире интернет-канала Politeka политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США замалчивают требования Украины к условиям переговоров с Россией и готовы частично от них...

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«Обращаю ваше внимание на то, что Блинкен, делая заявления о том, что Украина готова к переговорам, тоже не вспоминал мирный план президента Зеленского. Раньше вспоминались и цитировались его шаги. Сейчас США снова в заявлении Кирби цитирует определенные условия, но не все условия, которые выдвигает сегодня Украина.

Я думаю, что целей несколько. Во-первых, это попытка проверить реакцию России – готова ли Россия принять неполный набор условий со стороны Запада и Украины в качестве платформы или принципов урегулирования. Что такое неполный набор – ну, нерешенность вопроса Крыма, например, откладывание вопросов территориальных на будущее, отказ от наказания военных преступников – не звучал у Кирби этот тезис, реституции со стороны России, то есть, компенсации Украине», – отметил он.

«Вот, приблизительно то, что сейчас выпадает в некоторых диалогах и заявлениях. Поэтому попытка проверить реакцию России – готова ли она вести переговоры. Примечательно, что Путин тоже сказал интересное – он сказал, что мы готовы к переговорам, но мы их не можем начать, потому что Украина продолжает контрнаступление. Означает ли это, что если Украина завершит контрнаступление, то Россия готова вести переговоры – наверное, да», – считает Бортник.

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