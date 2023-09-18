Штаты виновны в гибели тысячи ВСУшников в неделю – Илларионов

США не додают Украине боеприпасы, которые требует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный говорит, ему нужно как минимум 100 тысяч снарядов в неделю. А сколько Соединенные Штаты, сколько администрация Байдена поставляет снарядов? Я посчитал – все количество, всех видов снарядов: и 155-мм, и 152-мм, и 105-мм, и большого калибра, больше 200 мм, и даже мины, и снаряды к «Хаймарсам», и снаряды к ракетным системам залпового огня – буквально все.

Я думаю, что когда говорил Залужный, он имел в виду, скорее всего, крупный калибр 152-155 мм, но не все. Я посчитал все, что было поставлено. Если разделить это на все недели этой стадии войны, то получается, что в неделю Соединенные Штаты Америки, до этого августа, поставлял снарядов в размере 44 тысяч в неделю. То есть они поставляли почти в 2,5 раза меньше, чем то, что Залужному, что Генштабу ВСУ необходимо для сохранения тысячи украинских жизней военнослужащих в течение недели», – сказал экс-советник.