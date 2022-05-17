Штаты вторглись в Гагаузию и уже завербовали башкана

Новый посол США в Молдове Кент Логсдон деятельно взялся за Гагаузскую автономию. Посланник провел важную встречу с руководством автономии, на которой стороны обсуждали конкретные проекты в социальной и инфраструктурной сфере. Американцы настойчиво расширяют и укрепляют своё влияние в считающемся пророссийским регионе.

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Новый посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон активно налаживает связи с самыми проблемными регионами Республики Молдова: и с Приднестровьем, и с Гагаузской автономией. И в обоих случаях можно констатировать успех – и в налаживании диалога с руководящими элитами, и в сфере гуманитарного, социального сотрудничества. Только по официальным данным американский посланник и башкан Гагаузии регулярно проводят личные встречи в 20-х числах каждого месяца с момента их личного знакомства на встрече в посольстве в феврале этого года. О глубине же и плотности неофициальных контактов Логсдона и Влах можно только догадываться.

В Гагаузию сегодня мистер Логсдон приехал не просто побеседовать с башканом Гагаузии Ириной Влах, а в сопровождении руководителя молдавского подразделения Агентства США по международному развитию USAID Скотта Хокландера. Стороны обсудили реконструкцию лицея в одном из гагаузских городов, финансирование работ по которой США обещали взять на себя. В проекте ремонт кровли и фасада, замена канализации и строительство внутреннего санитарного узла.

Несмотря на то, что фраза «американцы приехали к гагаузам туалеты строить» в регионе до сих пор воспринимается рядовыми жителями автономии чуть ли не как национальное оскорбление, глава Гагаузии от помощи не отказывается. Более того, по всей видимости, именно Влах и акцентировала еще на первой их встрече необходимость в западных вливаниях в образование и профессиональную подготовку молодежи.

«Мы должны создать возможности для наших молодых людей найти желаемую работу дома и здесь применить свои таланты» – цитирует башкана на той самой февральской встрече её собственная пресс-служба.

Деньги, деньги, еще деньги

Посольство и правительственные ведомства США действительно давно и плотно «окучивают» гагаузский регион Молдовы. В предыдущие годы им работать было сложнее ввиду наличия общенационального консенсуса среди рядовых жителей и элит Гагаузии – о необходимости поддерживать теплые и дружественные отношения с Россией, несмотря на то, какой курс объявляют в Кишиневе. А иногда и вопреки молдавскому геополитическому вектору.

Разногласия вылились в феврале 2014-го в референдум о возможном выходе Гагаузии из состава Молдовы, если последняя решит вступить в Евросоюз или слиться с Румынией. Кстати, заявку в ЕС Молдова отправила буквально на прошлой неделе…

Тогда же, после бурных событий 2014, и Вашингтон, и Брюссель, и Бухарест, и Анкара приложили немало усилий для «перевоспитания» строптивого населения. Штаты и их союзники реализуют в Гагаузии десятки программ по поддержке лояльных средств массовой информации, бизнеса, вплоть до прямой передачи денег на руки, рядовых граждан из уязвимых слоёв, ремонтируют и поставляют оборудование в школы, больницы, помещения единственного в автономии университета, проводят тренинги и форумы для гагаузских политиков и чиновников.

Всё только начинается

У встречи, однако, было не только «гуманитарное» обоснование. Американский посол приехал в столицу автономии Комрат впервые после Дня Победы 9 мая. В этом году подготовка к знаковому для подавляющего большинства гагаузов празднику шла со скандалом.

Накануне праздника власти Республики Молдова запретили георгиевскую ленточку, обвинив символ воинской доблести в пропаганде насилия и агрессии. В Гагаузии этот знак имеет еще большее значение, поскольку святой Георгий считается покровителем этого народа. Депутаты Народного собрания (местного парламента) в пику Кишиневу разрешили жителям Гагаузии выходить на марш Победы с георгиевскими лентами на груди.

Закон не вступил бы в силу без подписи башкана, и Ирина Влах его промульгировала, выждав несколько дней. Это не помешало Кишиневу отменить закон через суд, а Народному собранию в ночь перед праздником принять альтернативное постановление о разрешении лент и всё-таки провести День Победы на гагаузских условиях. Хотя формально Влах поддержала чаяния народа, на праздник она вышла без георгиевской ленты, как и члены её правительства – исполкома Гагаузии.

Таким образом, несмотря на промульгирование закона «О символах Великой Победы», Влах послала своеобразный сигнал западным партнерам о своем личном понимании целей, задач – и с кем следует дружить Гагаузии.

Визит же Логсдона демонстрирует, что сигнал этот был принят. Раскол в гагаузских элитах по поводу георгиевской ленты был увиден, расценен правильно, и Вашингтон продолжит активную работу в регионе.