Соединенные Штаты выполнили все задачи, котоыре они ставили по Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Мрия» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, для США дальнейшая эскалация вызывает лишние риски.

«В принципе, на тот момент времени, еще полгода назад Соединенные Штаты выполнили все свои задачи, которые были связаны с Уркаиной. Им вообще все равно, будет ли Украина или в каком месте будет проходить граница между Украиной и Россией. Их задача – это поставка энергоресурсов в Европу.

Они поставляют, выбили оттуда Российскую Федерацию, они консолидировали НАТО вокруг себя. Они резко повысили военные расходы, а большинство военных корпораций, производящих вооружение, находятся в Соединенных Штатах»