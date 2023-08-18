Штаты выжали из Украины все. Эскалация им больше не нужна – Царев

Анатолий Лапин.  
18.08.2023 13:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 644
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Соединенные Штаты выполнили все задачи, котоыре они ставили по Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Мрия» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты выполнили все задачи, котоыре они ставили по Украине. Об этом в эфире...

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По мнению Царева, для США дальнейшая эскалация вызывает лишние риски.

«В принципе, на тот момент времени, еще полгода назад Соединенные Штаты выполнили все свои задачи, которые были связаны с Уркаиной. Им вообще все равно, будет ли Украина или в каком месте будет проходить граница между Украиной и Россией. Их задача – это поставка энергоресурсов в Европу.

Они поставляют, выбили оттуда Российскую Федерацию, они консолидировали НАТО вокруг себя. Они резко повысили военные расходы, а большинство военных корпораций, производящих вооружение, находятся в Соединенных Штатах»

«Поэтому, когда страны НАТО наращивают закупки, это идет в американский бюджет, это для них хорошо. Корпорация RAND [один из крупнейших американских аналитических центров] написала, что дальнейшая эскалация конфликта вызывает ненужные риски. Все, что хотели, они уже получили», – заявил Царев.

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