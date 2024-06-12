Штаты взялись за «серый импорт» полупроводников в Россию. Под прицелом – китайский маршрут

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Bloomberg сообшает, что США собираются запретить поставки в Россию полупроводниковых чипов через третьи страны, если они были произведены при помощи американских технологий или оборудования.

По словам одного из собеседников агентства, санкции введут новые требования к экспортным лицензиям для производителей и продавцов чипов. Каждый раз перед продажей они должны будут подавать заявку в Министерство торговли США на получение лицензии и доказывать, что поставка не предназначена для военных целей.

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При этом США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их, что им запрещено отправлять чипы американского производства в Россию.

Большинство продавцов микроэлектроники и чипов, продолжающих работать с Россией, базируются в Китае, отмечают конфиденты Bloomberg.

По данным агентства, только в прошлом году Россия импортировала передовых чипов на сумму более $1 млрд. В Вашингтоне подозревают, что Москва могла использовать их для ракет и другого критически важного вооружения на поле боя.

По данным источников Bloomberg, Вашингтон планирует внести в черный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые подозреваются в поставках чипов в Россию.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил подготовку новых ограничений. По его словам, санкции будут нацелены на компании и сети, помогающие России закупать товары для использования против Украины.

Одновременно с американским по полупроводниковой линии, усиливается и давление на Китай со стороны ЕС – по линии финансовой. Как узнало Reuters, страны G7 направят «жесткое предупреждение» небольшим банкам Китая, которые помогают России обходить западные санкции.

Крупные китайские банки уже сократили связи с Россией, опасаясь вторичных санкций США, однако это, как пишет Reuters, побудило китайские компании обращаться в небольшие банки на границе, а также стимулировало использование подпольных каналов финансирования и криптовалюты.

Речь пока не идет о введении каких-то немедленных ограничений слишком жесткого характера. Меры эти скорее предупредительного характера. По словам конфидентов Reuters, «душить» кредитные организации путем их отключения от SWIFT, пока не планируется.

Поводом для нынешних решений G7 стало беспокойство членов «семерки» той угрозой, которую рост торговли между РФ и КНР представляет для обороны Украины. Впервые такие нотки прозвучали уже на майском саммите в Италии на саммите в Италии 13-15 мая.

При этом США еще в конце прошлого года грозили санкциями китайским банкам, работающим с российской оборонной промышленностью. После этого китайские банкстеры начали ограничивать операции с РФ – в частности, прием из России платежей в юанях. Эту проблему обсуждал и президент Путин во время своего недавнего визита в Китай.