Штирлиц наших дней: на Сумщине подпольщик переодевался ВСУшником для сбора разведданных

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские граждане продолжают оказывать помощь России в проведении СВО.

Так, на Украине отчитались о задержании очередного подпольщика, который собирал информацию о ВСУ в приграничных районах Сумской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По данным Сумской областной прокуратуры, выдвинуто подозрение мужчине, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами.

«Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый переодевался в военную пиксельную форму и выдавал себя военнослужащим ВСУ. Передвигаясь по г. Сумы и приграничной территории Сумского района, он фиксировал местонахождение личного состава, техники, вооружения, маршруты перемещения военных. Для передачи информации врагу использовал скриншоты с геолокацией, которые присылал куратору из России. Кроме того, подозреваемый выезжал по предоставленным куратором адресам для проверки объектов, где проводил разведку и отчитывался об увиденном», – информирует прокуратура.

Сейчас подпольщик арестован без права внесения залога.