Штирлиц наших дней: на Сумщине подпольщик переодевался ВСУшником для сбора разведданных

Игорь Шкапа.  
07.05.2025 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Сюжет дня, Украина


Украинские граждане продолжают оказывать помощь России в проведении СВО.

Так, на Украине отчитались о задержании очередного подпольщика, который собирал информацию о ВСУ в приграничных районах Сумской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские граждане продолжают оказывать помощь России в проведении СВО. Так, на Украине отчитались о...

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По данным Сумской областной прокуратуры, выдвинуто подозрение мужчине, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами.

«Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый переодевался в военную пиксельную форму и выдавал себя военнослужащим ВСУ. Передвигаясь по г. Сумы и приграничной территории Сумского района, он фиксировал местонахождение личного состава, техники, вооружения, маршруты перемещения военных. Для передачи информации врагу использовал скриншоты с геолокацией, которые присылал куратору из России.

Кроме того, подозреваемый выезжал по предоставленным куратором адресам для проверки объектов, где проводил разведку и отчитывался об увиденном», – информирует прокуратура.

Сейчас подпольщик арестован без права внесения залога.

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