«Штопаный Гордон демократии». Порохоботы накинулись на Саакашвили

01.11.2021 12:42 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Обслуживающие интересы экс-президента Петра Порошенко блогеры и политтехнологи начали травлю бывшего главы грузинского государства Михаила Саакашвили, задержанного правоохранителями и обвиненного в ряде преступлений на родине.

Как под копирку, против Саакашвили его украинские обличители выдвигают в своих речах одинаковые тезисы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, политтехнолог Тарас Березовец в своем видеоблоге заявил, что Саакашвили испортил отношения Украины и Грузии,

«Нужно сказать, что шаг Михаила Саакашвили, достаточно авантюрный, обострил отношения между Украиной и Грузией, поскольку значительная часть представителей партии власти в Украине, партии Зеленского «Слуга народа» продолжают настаивать на том, что Саакашвили должен быть немедленно освобожден. Кроме того, официальный представитель украинского государства, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что действия грузинских властей в отношении Саакашвили являются пытками. Они перечислила длинный список нарушения статей 6,7,9,14 и 18 Международного Пакта о гражданских и политических свободах. И освобождения Саакашвили также требовали официальные спикеры «Слуги народа», в частности бывший гражданин Грузии Давид Арахамия», – отметил Березовец.

Он утверждает, что этим теперь пытается воспользоваться Москва, чтобы вбить клин между Киевом и Тбилиси.

«И отношения обострились донельзя еще в тот момент, когда Саакашвили получил должность в администрации, хотя он и не является госслужащим. Тем не менее, он возглавил офис реформ при президенте Зеленском, который тоже требует выдачи Саакашвили. И мы видим, что грузинская сторона ни на какие ответные шаги не идет. Это значит, что для сохранения отношений с Грузией Украине нужно максимально абстрагироваться от ситуации, и дать возможность провести честный суд над Саакашвили», – добавил политтехнолог.

«Безусловно, это гражданин Украины, но нужно понимать, что этот гражданин Украины пытался вмешаться в ход местных выборов в дружественной нам стране. В стране, являющейся наряду с Азербайджаном, нашим ключевым союзником на Кавказе. И, соответственно, в этой ситуации мы должны думать не о Саакашвили, не о судьбе этого гражданина, а о том, как сохранить нарушенные этим гражданином отношения с нашим стратегическим союзником. Тем более, что весь этот шабаш Саакашвили, мягко говоря, не поддержал Запад», – заявил Березовец.

Скандальный блогер-автомайданщик Сергей Поярков на своей странице в соцсети назвал Саакашвили лгуном, заслуживающим наказания по законам своей страны.

«Это полное вранье. Я говорил с сотнями грузинов – и в Украине, которые приехали оттуда, и в Грузии я, естественно, бывал. Ребята, в Грузии, как во всем мире, и у нас люди знают, что главным мотором, стратегом, разработчиком и воплотителем грузинских реформ был Каха Бендукидзе. Это знают в Грузии все. Никакой ни Саакашвили. Саакашвили присваивает себе чужие заслуги. Нагло и безапелляционно он врет», – считает майданщик.

«В Грузии он имеет абсолютно честные приговоры. Когда Миша говорит, что он реформировал Грузию, что он превратил ее в страну верховенства права – Миша, так и отсиди, сколько тебе положено, в той стране, где ты реформировал правоохранительную систему. Если ты ее реформировал правильно, и она действительно работает, тогда сядь и на своей шкурке брехливой почувствуй ее силу… Саакашвили – это штопаный Гордон демократии, потому что он трепло и негодяй, который заслуженно сейчас в Грузии сидит в тюрьме. Я желаю, чтобы он досидел этот срок и досидел остальные сроки, которые он по делу заработал», резюмировал Поярков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. На родине против него возбуждено 14 уголовных дел, по одному из них слушания в Тбилисском районном суде состоятся 10 ноября.