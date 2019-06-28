Штрафников ВСУ во главе с полковником отправили на гей-парад в Киев

28.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Командующий «ООС» Александр Сырский наказал провинившихся военнослужащих, отправив их в Киев для массовки в гей-параде.

Такую информацию озвучил во время брифинга начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что по указанию командующего «ООС» Сырского был сформирован сводный отряд из провинившихся военнослужащих оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» в количестве 50 человек, которые под угрозой увольнения и дисциплинарных взысканий 24 июня были направлены в Киев для участия в так называемом «Марше равенства».

«Такая идея украинскому генералу пришла в голову после того, как зону «ООС» посетил председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

С целью заслужить расположение военного чиновника из ЕС генерал Сырский принял «инновационное» решение об участии в гей-параде – для демонстрации того, что военнослужащим ВСУ не чужды европейские ценности, а руководство ВСУ готово пойти на всё, ради интеграции в ЕС и НАТО», – пояснил Яков Осадчий.

Начальник пресс-службы отметил также, что особый интерес вызывает решение Сырского по назначению старшего парадного расчёта, которым стал начальник ракетных войск и артиллерии «ООС» полковник Богдан Союшкин.