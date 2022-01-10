Штрафы для женщин-«уклонистов» станут очередным непрямым налогом на население Украины

10.01.2022  15:51 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина
Новости Украины

Введение воинского учета для женщин стимулирует  коррупцию в военкоматах. На гражданках, которые уклоняются от службы, будут наживаться не только коррупционеры, но и государство, а штрафы за уклонение станут еще одним средством пополнения бюджета.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политический эксперт Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введение воинского учета для женщин стимулирует  коррупцию в военкоматах. На гражданках, которые уклоняются от...

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«В плане подкупа – если это будет очередная коррупционная «кормушка», то ничего хорошего тут не придумали. Может быть и другая сторона – это будет легальная «кормушка», штрафы или другая система, с помощью которой будут показывать, как очень хорошо пополняется бюджет.

Этот штраф может быть непрямым налогом. У нас сейчас власть активно пошла на введение разных налогов и сборов, мы видим введение сбора на техосмотры для водителей, будет введение новых штрафов, активно обсуждается повышение тарифов на железнодорожные билеты. Все это – непрямые налоги для граждан, выкачка денег. Если это решение примут, это действительно будет касаться половины страны.

Конечно, это не налог на воздух как в «Чиполино», но очень близко – с квадратных метров заплати, с того и этого заплати. Весь этот год будет вызывать у многих украинцев непонимание – за что и куда?» – сказала Александра Решмедилова.

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