Штурм Авдеевки. Что пошло не так

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На фоне молчания российской стороны о ходе операции по освобождению Авдеевки активизировалась украинская пропаганда, начав ежедневно вбрасывать информацию о якобы имеющихся больших потерях ВС РФ и провале плана штурма.

Неофициальные источники – российские военкоры и волонтеры – публикуют противоположные оценки, от оптимистических до нерадостных.

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Военкор Марат Хайруллин утверждает, что данные о неудачах российской армии – вранье вражеской пропаганды.

«В целом вся эта дружная атака укропропаганды на результаты Авдеевкой операции свидетельствует как раз о ее успешности. Вспомните, ровно так же начинался этот мифический контрнаступ – три месяца все слюной захлебывались, рассказывая, как у нас все плохо. Нет дронов, рэбов, колесных САУ. Беда, беда – даже солдаты, отражая беспрерывно атаки доблестных укропских смертников , беспрерывно пьянствуют. Теперь вот ровно по тому же сценарию набросились на Авдеевку. Это означает только одно – укропское командование очень и очень озаботилось… Цель понятна – взволновать народ и попытаться подорвать доверие к нашим полководцам», – пишет Хайруллин.

Но вот военкор Александр Сладков даёт понять, что подавить сопротивление ВСУ в Авдеевке не удаётся.

«Превосходство в воздухе мы достигнем, когда уничтожим средства ПВО ВСУ и сможем летать самолетами над территорией противника, когда коптеров и БЛА у нас будет в 5 раз больше, чем у противника. Огневые средства ВСУ можно уничтожить в контрбатарейной борьбе, имея средства артиллерийской разведки, а их у нас нет. Остается одна лишь атака, мясной штурм? Так дела уже надо прекратить делать», – пишет Сладков.

Еще более удручающе оценивает обстановку Ярослав Федосеев – волонтер, помогающий бойцам в зоне СВО.

«Пришла информация, что за неделю мы потеряли под Авдеевкой больше техники, чем ВСУ потеряла под Работино за все время контрнаступления. Если мы и дальше таким образом будем стачивать свои боеспособные соединения, то попадем в ловушку мясорубки, в которой находился противник под Бахмутом и на Запорожье. Это создаст угрозу прорыва фронта», – пишет Федосеев в своем блоге.

Аналогичные комментарии у военкора Ростислава Марсова.

«Знаете, я по-доброму смеялся с Израильтян, которые не выучили уроки СВО, но потом я посмотрел кадры штурмов Авдеевки, и стало чуточку грустно. Артподготовка есть, авиация есть, техника есть, почему нет продвижения? Ни эффективного подавления БПЛА, ни защиты от сбросов, ни дымов прт штурме, ни работы малыми группами. Снова, как и в начале СВО, толпой в колонне едем на броне, теряя технику и людей. Дальше комментировать смысла нет, одна дискредитация пойдёт», – написал Марсов в своем телеграм-канале.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предполагает, что именно неудачи на фронте стали причиной визита Владимира Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону накануне.

«Начавшиеся наступательные операции под Авдеевкой и Марьинкой успеха не принесли. Ситуативный успех шестой армии под Купянском не был использован, и противник тут так же смог восстановить свою оборону. Поставленные задачи не были достигнуты из-за шаблонности командования, неспособности его быстро реагировать на изменение обстановки и принимать нестандартные решения, недостаточной подготовки войск к ведению наступательного боя. Как результат – высокие потери в людях и технике и более чем скромные результаты», – написал Шурыгин.

Он предостерегает, что такая ситуация дает возможность ВСУ зализать раны.

«Уже к январю – февралю командование ВСУ и их американские кураторы планируют полностью восстановить боеспособность ударных соединений ВСУ, а это значит, что война затянется ещё, минимум, на год», – напоминает Шурыгин.

Пока что единственная позитивная новость – захват господствующей высоты – террикона возле Авдеевcкого коксохима и «некоторые тактические результаты к югу от Авдеевки», пишет обозреватель Борис Рожин.

«До окружения Авдеевки еще далеко, но закрепление контроля над терриконом очевидно ухудшит для противника ситуацию на Авдеевском направлении», – отмечает он.

Бывший губернатор Смоленской области Евгений Михайлов считает, что взятие Авдеевки – вопрос политический.

«Думаю, возьмут, когда именно в ноябре или в феврале не знаю. Постараются взять до выборов Президента в марте. Вопрос абсолютно политический. Авдеевка, как и часть Марьинки являются прямым укором всей СВО. Ладно, Славянск не взяли, это выглядит как достаточно сложная задача, но очистить от ВСУ окраины Донецка вопрос престижа. А за престиж, да ещё на выборах всегда готовы дорого заплатить. С другой стороны, совсем уж зарываться с ценой вопроса не будут, не те времена. Слишком большие потери будут восприняты хуже, чем сохранение Авдеевки под ВСУ. Тут дилемма, которую военное и политическое руководство будет решать, исходя из обстановки и более-менее рационально», – рассуждает Михайлов.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский напоминает:

«Каждая улица Авдеевки превращена бандеровской мазью в укрепрайон»

По словам Бердичевского, русские войска вышли к улице Соборной на южной окраине Авдеевки и публикует карту этой части населенного пункта.