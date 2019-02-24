Штурм Донецка бездарно провален, дух украинской армии подорван, – откровения главаря «Азова»

24.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2014 году украинская группировка имела все шансы для победоносного занятия Донецка, однако ошибки киевских генералов привели к тяжелым поражениям и подрыву боевого духа армии, который до сих пор не восстановлен.

Об этом в интервью журналу «Will-Live» рассказал основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году закончить войну было возможно. Для этого нужно было лишить сепаратистов главной кормовой базы – донецкой агломерации. Это было абсолютно реально.

В начале августа был идеальный для этого период. Все надо было бросить на Донецк. Потому что, потеряв Донецк, те так называемые Республики, которые нежизнеспособны и сейчас, превратились бы в узенькую полоску малозаселенной территории вокруг российской границы. Все! Крах этого проекта был бы однозначный», – сказал Билецкий.

По его словам, командование украинской армии допустило фатальную ошибку, решив взять Донецк в окружение, не имея достаточно сил.

«Насколько можно было на ту минуту выбрать неправильную стратегию с этой попыткой окружения огромной агломерации чрезвычайно слабыми, явно недостаточными для создания плотного кольца силами – настолько так и произошло.

В чем была суть Иловайской операции? В том, что они собирались взять в клещи Донецк. Представляете себе дугу этого котла? А войск было настолько мало, что не могли плотным кольцом блокпостов даже окружить Иловайск. А «гениальная» идея генштаба заключалась в окружении Донецка.

Тогда, по их мнению, боевики ушли бы оттуда. Считалось, что эта история будет малой кровью.

На самом деле, 4 августа разведка «Азова» находилась на Трудовских. Это юго-западная окраина Донецка. У сепаратистов была паника, они были не скоординированы, малое количество сил. Была провалена оборона Марьинки. И именно тогда, введя все резервы вместо Иловайска в Донецк, город можно было взять. Взяли бы Донецк, однозначно, война на Донбассе была бы выиграна. Донбасс пал бы и был бы в украинских руках.

Поэтому, я глубоко убежден, что в 2014 году можно было победить.

Дух армии был подорван Иловайском, но он, на самом деле, очень быстро восстановился. Тогда был дух, тогда было огромное количество людей, готовых воевать. Сейчас таких людей чрезвычайно мало. Все, кто знают ситуацию изнутри, прекрасно понимают, о чем я говорю.

Во-первых, в армии огромный недобор. Во-вторых, существует огромная проблема с «гастарбайтерами». Гастарбайтер может быть нормальным солдатом, но плохим воином. Потому что солдат – служит, а воин – воюет. Историями с Минском-1 и Минском-2 мы полностью подорвали дух армии», – резюмировал главарь «Азова».