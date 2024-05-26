Штурма не будет. ВСУ «замаринуют» в Харькове

ВСУ хотят заманить российскую армию в Харьков, чтобы навязать городские бои, но русские вместо штурма перережут бандеровцам линии снабжения. Об этом говорили участники эфира на канале «PolitWera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту для них шанс, прежде, чем начинать контрнаступление, которое, скорее всего, закончится ничем, исходя из огневой плотности и из того, какие огневые средства собраны, с учётом авиации и так далее, – это выводить резервы на армейский оборонительный рубеж, который, скорее всего, у них не готов. Но здесь они, видимо, применяют подходы, в том числе, американские, где они собираются обороняться в городах. Потому что это тоже была американческая фишечка, – в городах они больше всего по американскому звёздно-полосатому лицу и получали. И, видимо, здесь есть момент, который я могу предположить, что наоборот – есть желание заманить каким-то образом в Харьков для того, чтобы там устроить какую-то оборону. А наши просто встанут и скажут – а не пойдём, не хотим, нам это не надо», – сказал полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

С ним согласился эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов.

«Маринуйтесь там сами, да. Вот они и будут там мариноваться. Им перережут линии снабжения, и будет всё замечательно», – добавил Мартьянов.