Штурма не будет. ВСУ «замаринуют» в Харькове

Максим Столяров.  
26.05.2024 21:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1387
 
Дзен, Спецоперация, Харьков


ВСУ хотят заманить российскую армию в Харьков, чтобы навязать городские бои, но русские вместо штурма перережут бандеровцам линии снабжения.  Об этом говорили участники эфира на канале «PolitWera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ хотят заманить российскую армию в Харьков, чтобы навязать городские бои, но русские вместо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«По факту для них шанс, прежде, чем начинать контрнаступление, которое, скорее всего, закончится ничем, исходя из огневой плотности и из того, какие огневые средства собраны, с учётом авиации и так далее, – это выводить резервы на армейский оборонительный рубеж, который, скорее всего, у них не готов.

Но здесь они, видимо, применяют подходы, в том числе, американские, где они собираются обороняться в городах. Потому что это тоже была американческая фишечка, – в городах они больше всего по американскому звёздно-полосатому лицу и получали. И, видимо, здесь есть момент, который я могу предположить, что наоборот – есть желание заманить каким-то образом в Харьков для того, чтобы там устроить какую-то оборону. А наши просто встанут и скажут – а не пойдём, не хотим, нам это не надо», – сказал полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

С ним согласился эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов.

«Маринуйтесь там сами, да. Вот они и будут там мариноваться. Им перережут линии снабжения, и будет всё замечательно», – добавил Мартьянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть