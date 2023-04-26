Штурмовать Донецк и Луганск в лоб можно десятилетиями – израильский эксперт

Вадим Москаленко .  
26.04.2023 20:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ придётся зайти на территорию РФ в границах до 24.02.22, если они хотят окружить Донецк и Луганск, и Европа одобряет такие действия.

Об этом на канале киевского пропагандиста и телешарлатана Дмитрия Гордона заявил военный журналист из Израиля Сергей Ауслендер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ придётся зайти на территорию РФ в границах до 24.02.22, если они хотят окружить...

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Журналисту напомнили слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который заявил, что операции ВСУ на территории России допустимы.

«Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — говорил министр.

Ауслендер подчеркнул, что слова эти можно комментировать однозначно.

«Европа не возражает против того, чтобы ваши войска вошли в какой-то момент на территорию РФ. Более того, вам придётся войти туда буквально. Понятно, что ВСУ до Москвы не пойдут, это совершенно нереально, и до Урала уж тем более, и до Волги не пойдут. И чтобы своё вернуть, а имеется в виду Донецк и Луганск, чтобы освободить эти города, эти агломерации, вам нужно будет их окружить.

Потому что – иначе придётся штурмовать их в лоб, а это будет условно, как в Мосуле иракском, в Северодонецке вашем или в Бахмуте, то есть эти города будут разрушены полностью. И чтобы этого не допустить, их нужно отрезать от России, потому что пока эти образования имеют общую границу с РФ, в эту игру можно играть очень долго, буквально десятилетиями», – трепался израильтянин.

«Поэтому вам придётся вдоль границы пройти и отрезать эти так называемые ДНР, ЛНР от России. Но при этом придётся зайти на её территорию, чтобы отодвинуть их средства поражения вглубь, обезопасить свои фланги, свои тылы, и, таким образом, заниматься освобождением Донбасса», – валял дурака израильский журналист.

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