Уклонисты на Украине помогают распространять тезисы, которые выгодны Росиии. Об этом на канале Video NV рассказала представленная как «штурмовик, боевая медикиня» ВСУ Елена Риж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы говорим о том, что наше командование хочет сделать так, что всё, что я говорю на камеру, я должна согласовывать с кем-то из главных, то да – это для меня закручивание гаек. Тогда если мы начинаем нашу демократию прижимать, так давайте кругом это начнём делать. Почему-то уклонисты стали популярными», – сказала Риж.

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Её возмутило видео, где девушка говорит, что предпочитает «ухилянтов», потому что они берегут свои жизни, поэтому лучше с ними строить отношения.

«Это просто кошмар, что существуют такие женщины и люди, которые так воспринимают. Ужасно, что в целом об уклонистах сейчас говорят больше, чем о военных! Давайте, если мы говорим, что мы ужимаем демократию, то нужно заткнуть всех уклонистов. Потому что они помогают нашим врагам распространять ИПСО! Должны быть или всюду такие правила, или всё-таки давать возможность быть нам демократичными», – негодует ВСУшница.