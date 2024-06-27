Штурмовик-медик ВСУ: Уклонисты становятся популярней военных
Уклонисты на Украине помогают распространять тезисы, которые выгодны Росиии. Об этом на канале Video NV рассказала представленная как «штурмовик, боевая медикиня» ВСУ Елена Риж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы говорим о том, что наше командование хочет сделать так, что всё, что я говорю на камеру, я должна согласовывать с кем-то из главных, то да – это для меня закручивание гаек. Тогда если мы начинаем нашу демократию прижимать, так давайте кругом это начнём делать. Почему-то уклонисты стали популярными», – сказала Риж.
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Её возмутило видео, где девушка говорит, что предпочитает «ухилянтов», потому что они берегут свои жизни, поэтому лучше с ними строить отношения.
«Это просто кошмар, что существуют такие женщины и люди, которые так воспринимают. Ужасно, что в целом об уклонистах сейчас говорят больше, чем о военных! Давайте, если мы говорим, что мы ужимаем демократию, то нужно заткнуть всех уклонистов. Потому что они помогают нашим врагам распространять ИПСО! Должны быть или всюду такие правила, или всё-таки давать возможность быть нам демократичными», – негодует ВСУшница.
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