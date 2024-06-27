Штурмовик-медик ВСУ: Уклонисты становятся популярней военных

Вадим Москаленко.  
27.06.2024 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Уклонисты на Украине помогают распространять тезисы, которые выгодны Росиии. Об этом на канале Video NV рассказала представленная как «штурмовик, боевая медикиня» ВСУ Елена Риж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы говорим о том, что наше командование хочет сделать так, что всё, что я говорю на камеру, я должна согласовывать с кем-то из главных, то да – это для меня закручивание гаек. Тогда если мы начинаем нашу демократию прижимать, так давайте кругом это начнём делать. Почему-то уклонисты стали популярными», – сказала Риж.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Уклонисты на Украине помогают распространять тезисы, которые выгодны Росиии. Об этом на канале Video...

Её возмутило видео, где девушка говорит, что предпочитает «ухилянтов», потому что они берегут свои жизни, поэтому лучше с ними строить отношения.


«Это просто кошмар, что существуют такие женщины и люди, которые так воспринимают. Ужасно, что в целом об уклонистах сейчас говорят больше, чем о военных! Давайте, если мы говорим, что мы ужимаем демократию, то нужно заткнуть всех уклонистов. Потому что они помогают нашим врагам распространять ИПСО! Должны быть или всюду такие правила, или всё-таки давать возможность быть нам демократичными», – негодует ВСУшница.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть