«Штурмовики буквально летят вперед»: Есть ли угроза окружения русских в Бахмуте?

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Публицист Максим Калашников выступил с очередной порцией критики в адрес ЧВК «Вагнера». Он призвал сосредоточить усилия на «люфткриге» – масштабном применении авиации с целью паралича Украины, как это сделали американцы в Ираке.

«Нынешнее «освобождение» с тупиковой «позиционкой», с кровавыми и разрушительными штурмами городов – путь к смерти Русского мира. К тому, что нас будут ненавидеть и на освобожденных землях, а кое-кто и в ВСУ мстить пойдет. Альтернатива: оборона на земле, решение проблем в войсках – и организация (пускай и с запозданием) ВНК – воздушной наступательной кампании с полным параличом Украины… Именно это, а не пригожинщина с ее утилизацией лучшей части наших ребят в бессмысленных лобовых штурмах а-ля Бахмут, и может стать выходом из тупика. Предотвратив и опасное истребление мобилизованной массы ВСУ (нам еще удерживать территории с родными и близкими убитых и покалеченных). Символом новой войны должна стать электроника и роботблиц, а не психопатические господа с кувалдой», – пишет Калашников в своем блоге.

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Однако работающий на Донбассе военкор Александр Харченко утверждает, что в ходе штурма Артёмовска наоборот выработаны методы сбережения жизней бойцов.

«Штурмовики буквально летят вперед. Если раньше с тяжелейшими боями брали один дом за другим, то вчера смогли пройти целых десять. Ну как домов… Их сейчас называют «расческами». Потому что некоторые подъезды складывают, а соседние стоят… вот и получается такой причудливый силуэт. Остается зачистить лишь многоэтажки за Юбилейной улицей и частник в районе улицы Чайковского и над западными окраинами Бахмута будет поднят российский флаг. В интернете сейчас особенно часто стали разгонять тезис о том, что городские бои для «конторы» превратились в мясорубку, но я вам скажу, что это совсем не так. В полях группы теряли в разы больше людей. В первую очередь это происходило из-за дефицита бронетехники. Сколько сюжетов вышло о работе бронетехники в Бахмуте? Один, два? Не пытайтесь вспомнить. Пальцев одной руки хватит, чтобы их пересчитать. Танки и БМП берегли и штурмовали пехотой. Но какой? Мотивированной! Без нее танками можно разносить развалины бесконечно… в конечном счете надо зачищать подвалы, и сложные механизмы на это не способны», – пишет военкор.

Харченко дает понять, что ВСУ могут готовить окружение российских сил, занявших город.

«Мы наблюдаем последние дни штурма Бахмута. Враг оставляет самых мотивированных бойцов, которые не сдаются и часто подрывают себя гранатами. Основные части уже вышли из города и теперь концентрируются на флангах. Бахмут скоро будет освобожден, а что с ним будет дальше – покажет время. И варианты здесь могут быть самыми неожиданными», – предупреждает военкор.

Однако Телеграмм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР описывает ситуацию на флангах как вполне контролируемую.

«После незначительного продвижения ВСУ упёрлись в огневые рубежи ВС РФ. Как только украинские войска получили отпор и встали, вскрылись старые проблемы с логистикой и медициной. Мобилизованные в бригады ТрО и регулярные части ВСУ на позициях живут от нескольких часов до двух дней. Большая проблема с медицинской эвакуацией. С украинской пехотой на флангах происходит то же самое, что и в окопах Артёмовска, когда Оркестр прорывал позиции на востоке города. Даже легко раненные военные ВСУ быстро превращаются в тяжёлых из-за дефицита техники и постоянного плотного огня. Позиции ВСУ, Музыкантов и ВС России разделяют непросохшие поля, перейти которые украинские войска не могут (слава нашему климатическому оружию 🙂 Танки и машины вязнут в пяти метрах от асфальтированных дорог, любая попытка высунуться и перегруппироваться вызывает огонь российской артиллерии. Судя по всему, ВСУ планировали деблокировать обе фланговые трассы для отправки подкреплений в Артёмовск — с севера по дороге О-0506 и с юга по Т-0504. Последнюю использовать особенно тяжело с учётом того, что артиллерия ВВО и Пригожинцы 13 мая уничтожили мост в Ивановском (Красном). Расчёт ВСУ и Сырского на быстрый прорыв не оправдался. Бои снова перешли в затяжную фазу, где главное слово говорит российская артиллерия. Для ВСУ ситуация патовая: вводить дополнительные резервы в прорыв нет смысла, потому что поля не перейти, а оставить пройденные такой ценой аж 300 м — удар по имиджу».

Политолог Сергей Марков отмечает, что взятие Бахмута – это, все же, не та победа, которую ждут жители России.

«Почему Россия не наступает активно, а занимается штурмами небольших городков, Бахмута, Авдеевки, Марьинки? Эти штурмы очень кровавые. Не лучше ли делать прорывы? Обходы? Окружения? Почему этого нет? Это один из горьких вопросов у наших людей. Ни власть ни военные аналитики ответа не дают. Моя версия такая. Сейчас армия России просто не может наступать в поле. Артиллерия армии России меньшей дальности чем западная артиллерия у ВСУ. И БПЛА разведки меньше. И космическая разведка России уступает космической разведке США. Эти слабости армии России должны быть сначала ликвидированы, а уже потом прорывы и обходы. Пока в полях наступать нельзя, армия России наступает в городах, где дальность артиллерии и космическая разведка не имеют значения», – объясняет Марков.