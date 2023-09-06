Штурмовые дивизии ВДВ РФ готовят котел для ВСУ в районе Вербового и Работино – украинский эксперт

Российская армия готовит «котел» для ВСУ, которые действуют в районе Работино-Вербовое.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский венный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, в окружение может попасть вся группировка ВСУ, действующая на этом направлении.

«Они на направлении главного удара, где мы идем, выставили пехоту, чтобы она сдерживала наш прорыв, а по флангам как с востока, так и с запада поставили 7-ю десантно-штурмовую дивизию и 47-ю десантно-штурмовую дивизию. А там же еще рядом, с востока, поставили бригаду тяжелой артиллерии: «Пионы», «Гиацинты», это 203-мм, тяжелая артиллерия. Готовят мешок, котел готовят с флангов.

Почему десантников – не пехоту, а десантников. Десантников, разбавленных ГУРовцами и спецназом… они на фланги поставили, ждут, когда у нас закончится, когда мы выдохнемся – выдохнемся не потому что у нас нет боевого духа. Сейчас 10-15 километров у нас точка соприкосновения, а раз мы растягиваемся, значит, логистику больше проводить, надо в три раза больше личного состава, потому что уменьшается количество личного состава… Вот, они готовят котел. Я надеюсь, что Генштаб наш об этом знает и подумает, как не допустить этого», – переживал Стариков.