Штыковыми боями Россию не победить, нужно всё разрушать в глубине – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
26.01.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Нынешняя тактика борьбы с Россией провальна – в лобовых атаках ВСУ не смогут одолеть российскую армию, потому нужно выпрашивать у Запада новое оружие и бить по российским тылам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя тактика борьбы с Россией провальна – в лобовых атаках ВСУ не смогут одолеть...

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«Если мы хотим сохранить наших людей, мы должны просить качественную и в нормальном количестве технику и боеприпасы к оружию. По-другому не будет. Мы хотим сохранить людей – должны увеличить количество современной техники. Потому что в штыковых атаках, лобовых – с россиянами мы все равно рано или поздно будем вынуждены отступать, потому что человеческого потенциала у них больше. Потому тут нужно не мясом воевать, а головой думать и технически обеспечивать наши наступательные возможности.

Причем, не на переднем крае основной войной, а уничтожая врага на дальних подступах к переднему краю, в районах его сосредоточения, его колоннах при выдвижении на передний край, а также, самое главное, что наконец услышали нас, начали разрушать экономику Российской Федерации. Когда предприятия, заводы Российской Федерации начнут гореть еще больше, они не смогут выпускать продукцию, и российская армия своевременно не получит снаряды, которые полетят в нашу сторону, ракеты, которые полетят в наши города, топливо, которым будет заправляться российская техника. Воевать с сильным врагом нужно не пушечным мясом, а экономически, уничтожая», – трепался Кривонос.

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