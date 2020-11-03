Шуфрич и Гончаренко едва не устроили мордобой в прямом эфире

03.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывшие «регионалы», ныне – депутаты Верховной рады от разных фракций Нестор Шуфрич и Алексей Гончаренко сцепились во время прямого эфира телеканала «Наш». Так, на программе «Грань» Шуфрич объявил Гончаренко ошибкой «Партии регионов» и усомнился в его умственной полноценности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, конечно, не скажу за всю Одессу, но я могу сказать за «Партию регионов». Вот это – ошибка партии регионов. То, что я вижу перед собой – это ошибка «Партии регионов». И я хочу тебе сказать – чья бы корова мычала. Слышишь, придурок, у тебя пять лет было что-то доказать», – заявил Шуфрич.

Гончаренко обиделся и ответил бывшему коллеге по фракции тем же:

«Рот закрой, придурок. Такого придурка, как ты, еще бы видели. И он про Одессу еще будет говорить»

После этого он объявил, что покидает студию: «У вас происходит все время одно и то же в студии. Я дальше в этом фарсе участвовать не буду».

К перепалке подключилась также бывшая коллега Гончаренко по фракции «Партии регионов», экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

«Вали-вали отсюда», – заявила она.

«Восстанови фракцию имени Януковича в Одесском горсовете… Подожди меня, куда бежишь, але! Ты мне что-то там хотел сказать, Алеша», – крикнул вслед уходящему Гончаренко Нестор Шуфрич.

Напомним, Гончаренко попал в «Партию регионов» в 2005-м году. В 2006-м был избран депутатом Одесского облсовета, став заместителем председателем. В разгар Евромайдана, когда ситуация приближалась к бегству президента Виктора Януковича Гончаренко, как и ряд других «регионалов» объявил о выходе из партии.