Шуфрич лишился макаронной фабрики в Крыму, а Яценюк – кинотеатра

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В Крыму подготовили очередной список объектов на экспроприацию, принадлежащих украинским бизнесменам и политикам, поддерживающим ВСУ.

Среди персон, чье имущество станет государственным, экс-нардеп Нестор Шуфрич, олигархи Ренат Ахметов и Игорь Коломойский, хотя последнего власти «раскулачивают» с 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, на ближайшем заседании депутаты примут решение о национализации объектов, представленных антитеррористической комиссией как имущество иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

«С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменён руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя её на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа», – заверил Константинов.

Так, временная администрация уже работает в ООО «Скай Плаза», владеющего кинотеатром «Сатурн IMAX» в Ялте. Этот объект относится к экс-премьеру правительства Украины Арсению Яценюку. В республиканскую собственность отойдет вилла «Елена» в Ялте, которой владеет гражданин Литвы Колас Игорис (ООО «Дудник», ООО «Стабильность», ООО «Секунда», ООО «Интур-Премьер», ООО «Зодиак-Омега ЛТД», ООО «Интур Ялос»), у Нестора Шуфрича экспроприируют ООО «Эстейт холдинг груп», за которой числится Симферопольская макаронная фабрика.

Ливанский бизнесмен Рафик Дау Булос лишится своего предприятия АО «Стройдеталь» в Феодосии, а его бизнес-партнер Ринат Ахметов всех объектов, зарегистрированных на ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

Оказалось, что спустя 9 лет с начала национализации кое-что в Крыму осталось у Игоря Коломойского (ООО «Транспорт Логистик») и его дочери Анжелики Коломойской (ООО «Энвил»). Хотя объекты Коломойского первыми попали под изъятие после ухода его «Приватбанка» вместе с деньгами вкалдчиков.

Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО «Альминский завод строительных материалов» (владелец — Сергей Тарута), АО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат».