11.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Шуфрич надеется, что Гройсман “не вляпается” и останется мужчиной
В Конституции Украины не прописано право законодательной инициативы Украинского института национальной памяти.
Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич. давая оценку законопроекту УИНП, предложившего отменить празднование 8 марта.
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«Слава Богу, Институт национальной памяти, согласно Конституции Украины, не имеет права законодательной инициативы. Более того, и минкульт не имеет такого права. Я знаю Владимира Гройсмана как настоящего мужчину и хочу верить в то, что он не захочет вляпаться в историю инициируя этот дурацкий закон», – сказал Шуфрич.
Метки: 8 марта, Владимир Гройсман, Нестор Шуфрич
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17:04 11 мартаТеперь Москва может противостоять США в любом конфликте – Stern
21:34 10 марта«Европа за нами»: в Риге прошел марш в защиту русских школ
20:57 10 мартаЯрош раскатал губу на Кубань
20:47 10 мартаИстерика в Киеве: в день российских выборов будет шухер
18:29 10 мартаПравительство Германии поставило на место посла Украины
18:24 10 мартаНа Украине снова затянули «Америка с нами»
18:11 10 мартаПрощай, Украина: Мобильный оператор ДНР перейдет на российский код +7
14:50 10 марта«Герой» АТО упал в обморок после перепалки с российским телеведущим в Италии
14:25 10 мартаПорошенко рассказал, как ненавидит Путина и русских: «Раздавить как блох!»
13:53 10 мартаЧубаров из Киева грозит выселением всем россиянам Крыма
13:41 10 мартаНачинается новый этап выдавливания русских из Латвии
13:28 10 мартаНа немногочисленном митинге в Москве грудининцы угрожали власти
13:24 10 мартаДжемилев обнаружил секретный кабель, питающий Крым
23:40 9 мартаКрымский муфтият: Ислямов почему-то своего сына не спешит отдавать в «аскеры»
23:18 9 мартаСША заинтересованы в уничтожении украинской ГТС
22:56 9 мартаКрымские татары: Украина нас предала, а в Турции далеко не все поддерживают Киев
22:41 9 мартаКрымский муфтият: Меджлисовцы сеют вражду на полуострове
22:03 9 мартаКрымские татары осознали ошибку: Пора идти на российские выборы
21:28 9 мартаВзрывы в Донецке: Активизировались украинские «спящие»
20:23 9 мартаВо Львове Ирину Билык заставили признать Россию “агрессором”
14:45 9 мартаАмериканские разведчики зачастили: Недалеко от Крыма вновь засекли беспилотник
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21:18 7 мартаНа Украине не оценили жеста Собчак насчет Крыма и занесли в базу “Миротворца”
20:16 7 мартаНа Украине обьявили о начале ареста и описи активов “Газпрома”
18:37 7 мартаСБУ: Алиса Фрейндлих создает угрозу нацбезопасности Украины
17:30 7 мартаПасечник: Помощь России позволяет ЛНР выжить в условиях украинской военной агрессии
15:46 7 мартаПутин рассказал, как над ним издевались на Западе
15:40 7 мартаПутин: США «грубо и нагло» обманули Россию по Украине
15:25 7 марта«Урал в Крыму»: Уникальный фестиваль открывается в Севастополе
15:11 7 мартаМИД РФ намекнул Украине, что у нее еще что-то отвалится
15:05 7 мартаПутин: Воссоединение русских земель с Россией важнее санкций Запада
14:35 7 мартаКазарин-младший на меджлисовском канале объявил Крым «ордынской землёй»
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11:21 7 мартаУ Порошенко неожиданно назвали Путина реальным лидером и народным вождем
10:05 7 мартаВ Киеве паникуют из-за формирующегося танкового кулака России
9:03 7 мартаБританцы дали маху в деле с отравлением Скрипаля
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