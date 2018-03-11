11.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Шуфрич надеется, что Гройсман “не вляпается” и останется мужчиной

В Конституции Украины не прописано право законодательной инициативы Украинского института национальной памяти.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич. давая оценку законопроекту УИНП, предложившего отменить празднование 8 марта.

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«Слава Богу, Институт национальной памяти, согласно Конституции Украины, не имеет права законодательной инициативы. Более того, и минкульт не имеет такого права. Я знаю Владимира Гройсмана как настоящего мужчину и хочу верить в то, что он не захочет вляпаться в историю инициируя этот дурацкий закон», – сказал Шуфрич.