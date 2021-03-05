Шуфрич: Нынешние натовцы воровали наших женщин и жгли Украину

05.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может объединяться в один блок со странами, которые воевали с ней в предыдущие 500 лет своей истории.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, вопрос вступления Украины в НАТО со стороны Альянса не рассматривается и является предметом торга с Россией.

«Скажите мне, пожалуйста, а почему то, что не произошло за 1000 и 500 лет должно произойти за пять лет или за год-два? История имеет свою инерцию, она имеет свою логику. Давайте посмотрим – 500 лет, любой период 500-летней давности, посмотрим, с кем мы воевали. От Турции и до Ливонского ордена в Прибалтике. Я уже не говорю о румынах, венграх, поляках.

Так получилось, что все эти страны, которые 500 лет подряд требовали наши территории, вмешивались в наши дела, воровали наших женщин, жгли Украину – они вступили в НАТО. А те, кто им все время противостоял, никогда первыми на них не нападали. Они объединились в разные формы сожительства, в разных формах. Ну это правда… И я точно знаю, что Украину никто в НАТО не ждет. Потому что Украина и вопрос вступления в НАТО – это вопрос торгов с Россией за спиной Украины, к сожалению. Я в этом убежден на 100%», – заявил Шуфрич.