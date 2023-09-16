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Выдававший себя за «пророссийского» политика депутат Верховной рады Нестор Шуфирич рассказал, как пользовался обширными связями в России и ДНР для шпионажа в пользу Украины.

Об этом он рассказал на заседании суда по обвинению в госизмене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо было на горло наступить, чтобы сменить позицию по НАТО. И я скажу, почему сменил свою позицию по НАТО.

Я никогда не верил, что Россия нападёт на Украину. Несмотря на то, что об этом публично говорили все, я в это действительно не верил.

Но 23 февраля днём мне сказали, что в Донецке представители ДНР закупают больше продуктов питания у одного моего знакомого. И когда у него спросили, зачем, он ответил, что будет война.

Я сразу доложил в СНБО, в МВД, и ещё кое-кому, чтобы как можно быстрее информация дошла до руководства государства», – рассказал Шуфрич.

Также он пожаловался, что Украина не успела отреагировать на полученные им разведданные.

«К сожалению, в 16:40 веера началось наступление, а ДНР пошла в наступление на два часа позже. То есть, информация оказалась запоздалой. Но 24 февраля я для себя чётко определился, что Россия – агрессор, враг, и мы должны победить», – добавил депутат-проститутка.