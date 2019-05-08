08.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Шуфрич расхвалил Авакова, разрешающего только бить, но не убивать празднующих День Победы

Каждый год «День скорби» 8 мая проходит спокойно и без провокаций, однако каждый День Победы 9 мая националисты избивают тысячи украинцев.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю ни одного случая, чтобы 8 мая нападали на людей, которые уважают память погибших во Второй мировой войне. Ни одного! Но каждого 9 мая на тысячи наших людей нападают правые радикалы, и это факт», – отметил он.

Вместе с тем Нестор Шуфрич неожиданно возблагодарил главу МВД Украины Арсена Авакова за якобы обеспечение возможности праздновать 9 мая, забыв, что минутой ранее заявлял о тысячах нападений, которые правоохранители не предотвратили.

«И я благодарен Киве, который является подполковником милиции, а потом полиции, что он обеспечивает безопасность людей. И я благодарен Авакову, что они обеспечивают спокойствие в этот день. Потому что если бы не полиция, то их бы поубивали», – радуется Шуфрич.

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