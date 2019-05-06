Шуфрич сьездил с женой в Крым бросить гривну в Чёрное море

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Обнародование украинским парламентарием своего отдыха в Крыму – это демарш по отношению к украинско власти и пример для нормализации отношений с ушедшим полуостровом.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал одесский блогер и активист Вячеслав Азаров, комментируя информацию о том, что депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич посещал Крым на майские праздники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» .

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«На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок – романтическое автомобильное путешествие в Крым.

Практически прямо из Киево-Печерской Лавры – с пасочкой и писанками, освященными Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных. Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону и за 12 минут обратно. На второй стороне прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа», – сообщила в «Facebook» пресс-служба Шуфрича.

«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!» – процитировала своего шефа пресс-служба.

Также сообщается, что на прощание Шуфрич с супругой бросили в море железную гривну, чтобы «обязательно еще вернуться в наш Крым!»

«Демарш Шуфрича, обнародовавшего свой отдых в Крыму на майские праздники, серьезный пример для нормализации отношений с отпавшим полуостровом. При соблюдении административных процедур туда могут ездить все украинские граждане. Но пример действующих парламентариев демонстрирует готовность к примирению. И когда это станет общепринятой общественно-политической нормой, государства будут вынуждены договориться», – написал Вячеслав Азаров на своей странице.