Шуфрич в Раде постеснялся вспомнить про убийство Бузины

18.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада приняла постановление о проведении слушаний по теме безопасности работы журналистов.

Такое решение было принято в ходе очередного пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Постановление представил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Этот вопрос с бородой, он остался нам от народных депутатов предыдущего созыва. Два года назад национальное объединение журналистов Украины обратилось к нам с инициативой провести соответствующие парламентские слушания. Какая главная проблема, с которой мы уже столкнулись, и которую мы анализируем? Безусловно, всем нам болит каждый случай нападения на журналистов, а тем более, когда в следствии этих нападений журналисты теряют свою жизнь, близкие и коллеги теряют своих родных, и потом уже есть соответствующие реакции – иногда адекватные и мгновенные, а иногда и такие, о которых мы не знаем и сейчас.

Я имел честь быть лично знакомым с Георгием Гангадзе, и у меня по сей день больше вопросов, чем ответов, о том, что на самом деле там произошло. Также я был знакомым с Павлом Шереметом, и считаю, что ответить, кто его взорвал – это вопрос чести всей Украины.

Журналисты обращаются в правоохранительные органы и предупреждают, что есть угрозы, но в большинстве случаев, реагируют только на нападения», – сказал Шуфрич.

При этом он не стал называть имя убитого в Киеве публициста, бывшего шеф-редактора газеты «Сегодня» Олеся Бузины.

После чего, в ходе голосования, постановление поддержали 335 парламентариев из 399 присутствующих

Решение Рады в своём Telegram-канале прокомментировал бывший первый замгенпрокурора Украины и депутат ВР нынешнего созыва Ренат Кузьмин.

«Дело Бузины будет вынесено на парламентские слушания… Впервые за многие годы расследованию дела об убийстве Олеся Бузины будет дана объективная публичная политическая оценка. Надеюсь на справедливую и быструю реакцию новых руководителей правоохранительных органов на парламентскую инициативу», – написал Кузьмин.