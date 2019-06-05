Шуфрич заставил оправдываться «говорящую голову» Зеленского

05.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский пошагово повторяет политику своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время эфира Шуфрич поспорил с представителем команды Зеленского, главой его предвыборного штаба и партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым. Причиной стали слова Разумкова об «агрессоре», «оккупированных территориях» и «санкциях».

«По поводу переговоров и давления на агрессора – это очень хорошо, что мы все прекрасно понимаем, в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, я думаю, что нужно использовать разные механизмы, которые позволят Украине вернуть украинских граждан, которые сегодня находятся как на территории Российской Федерации в застенках, так и фактически кто арестован, а кто в формате вынужденных заложников на временно оккупированных территориях», – заявил Разумков.

При этом он подчеркнул, что Зеленский и дальше будет требовать усиления санкций против России.

«Я все это слышал от Порошенко. Я начинаю бояться, что вы превращаетесь в кабинет Порошенко. Вам действительно нужно уехать с Банковой. Уезжайте из этого здания, вы превращаетесь в Порошенко», – отметил Шуфрич.

«Мы не превращаемся в Порошенко. Зеленский никогда не будет Порошенко, потому что он Зеленский. Зеленский будет обращаться ко всему миру и призывать к тому, чтобы осуществлялись те меры, которые быстрее смогут навести порядок и мир на востоке нашего государства – это факт, и это даст возможность вернуть наши временно оккупированные территории. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее», – возразил Разумков.

Шуфрич добавил, что новому президенту необходимо переходить от слов к делу и начинать переговоры по Донбассу.

«Все, что вы сейчас сказали, я слышал от Порошенко. Я призываю вас – начните переговоры с Москвой как с фактором влияния на ситуацию в отдельных территориях Донбасса. Не бойтесь этих переговоров, тем более Зеленский это обещал. Он говорил: «Я не боюсь переговоров с Путиным, я буду с ним вести переговоры». А сейчас вы ищете 101 причину, чтобы этого не делать. Вот это меня беспокоит. Мы видим, что вы след за следом идете путем Порошенко», – подчеркнул Шуфрич.