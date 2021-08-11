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11.08.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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Шугалей добился статуса кандидата в ЗакС

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей официально стал кандидатом в петербургский парламент по...

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей официально стал кандидатом в петербургский парламент по 5 городскому округу.

Избирком зарегистрировал его в среду, 11 августа, от партии «Родина». Шугалей баллотируется в Заксобрание по 5 округу в Выборгском районе.

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Как социолог, Шугалей построил программу на основе общения с людьми. Он выступает за отмену зарплат депутатов, ленинградскую надбавку пенсионерам, создание института народных советников для решения районных проблем.

При этом другому кандидату «Родины», Татьяне Булановой избирком вчера отказал в регистрации.

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