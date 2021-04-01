01.04.2021, Москва, Игорь Комиссаров

Заявление независимых экспертов, появившееся на интернет-портале Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, вызвало большой резонанс в обществе. В нем военных инструкторов из Российской Федерации, которые обучают солдат ВС Центральноафриканской Республики, назвали «наемниками». Кроме того, эксперты отметили, что Россия усилила влияние на политическую обстановку в ЦАР.

Социолог Максим Шугалей, стоящий во главе Фонда защиты национальных ценностей, недавно посещал ЦАР и проводил социологическое исследование среди местного населения. В своем Telegram-канале он отметил, что любой желающий может ознакомиться с документом ООН и понять, что он содержит голословные и громкие заявления против наших соотечественников. Эксперты не подкрепили свои выводы никакими фактами, чтобы их можно было проверить и подтвердить.

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Гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, представляющий инструкторов в ЦАР, направил экспертам ООН и западному изданию The Guardian два письма с требованием перестать заниматься трансляцией неправды. В СОМБ подчеркнули, что русские инструкторы занимались подготовкой армий во многих государствах мира и никогда не вмешивались в их суверенные дела.

Шугалей поддержал позицию Иванова. Он полагает, что журналисты и специалисты ООН даже не общались с самими россиянами, которые открыто работают на территории африканской страны. Они сделали выводы на основе данных из Сети, которые не имеют ничего общего с происходящим на самом деле.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что эксперты Организации объединенных наций систематически допускают ошибку, основывая доклады на неподтвержденных данных. Аналогичная ситуация была допущена после доклада по Ливии.

Шугалей подчеркнул, что до визита в ливийскую столицу Триполи не понимал, что именно происходит в североафриканском государстве.

«После длительного пребывания в Ливии я вижу, как необъективен опубликованный экспертный доклад по этой стране», – отметил он.

Социолог успел посетить с визитом и другие страны Африки, после чего не перестает удивляться экспертным мнениям о них. Президент фонда считает, что институт экспертов ООН необходимо перезагрузить.