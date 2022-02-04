Шугалей раскритиковал статью «Новой газеты» за невежество в вопросах градостроительства Петербурга

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В новом материале «Новой газеты» идёт речь об обновлении исторических зданий Санкт-Петербурга. При этом автор, по мнению социолога, недостаточно глубоко вникла в тему.

Быть грамотнее в градостроительных вопросах Санкт-Петербурга посоветовал «Новой газете» президент Фонда защиты национальных ценностей, учёный социолог Максим Шугалей.

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Он раскритиковал статью издания, где повествует о восстановлении исторических зданий Северной столицы. По словам Шугалея, автору необходимо было глубже погрузиться в законодательство.

«С 2015 по 2021 год город выделял из бюджета на ремонт и восстановление 68 объектов культурного наследия не более 2 млрд рублей в год. Учитывая настолько малые объемы реставрации, сохранение зданий в масштабе всего города зависит от того, захотят ли инвесторы покупать их и вкладываться в восстановление», – отметил учёный-социолог в своём телеграм-канале.

Он полагает, что Смольный не создал никаких условий и понятных правил для частного капитала. Программа «Рубль за метр», которой так любят кичиться чиновники, по мнению Шугалея, извращена и не работает. К ней за три года подключились лишь пять объектов: при этом торги по их приватизации, как и на заключение инвестиционных договоров, не проводятся.

«Помимо этого, существующий закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 создает ряд дополнительных ограничений, усложняющих положение инвесторов. Причем установленные законом режимы имеют оценочный характер, они могут быть изменены для конкретных земельных участков по субъективным факторам, что открывает широчайшее поле для коррупции», – уточнил Шугалей.

По его словам, «Остров Фортов» – единственный образчик успешного проекта, касающегося объектов культурного наследия в Петербурге: да и только потому, что руку к нему приложило Министерство обороны РФ. Шугалей подчеркнул, что «Новая газета» недостаточно грамотна в вопросах градостроения.