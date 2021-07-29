29.07.2021, Мапуту, Иван Добровольский

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал журналистам о российской помощи Мозамбику в 2019 году.

Власти Мозамбика признали серьезность ситуации с террористической активностью на севере страны и обратились за иностранной помощью. В страну прибывают военнослужащие из Руанды и ЮАР. Осенью ожидается прибытие инструкторов из Евросоюза. Ранее на территории Мозамбика много лет находились французские военные, чье присутствие никак не помешало исламистам наращивать мощь на севере страны.

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По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, самыми эффективными в Мозамбике были россияне. Он поделился с изданием «Век» подробностями российского опыта оказания помощи африканскому государству в 2019 году.

«Местные власти обратились к частным подрядчикам из России. Тогда радикалы пытались все же продвинуться вглубь страны, к столице, но встретили отпор от серьезного противника. Россияне показали себя с наилучшей стороны, выполнив поставленную задачу с наименьшими потерями, освободив сразу несколько городов», — рассказывает Шугалей.

Всего один специалист из России погиб и несколько было ранены, в то время как военнослужащие Мозамбика бежали с позиций, отметил глава ФЗНЦ. Сразу после этого россияне покинули страну. Западные журналисты устраивали многочисленные спекуляции на тему того, что в стране в то время присутствовали бойцы «ЧВК Вагнера».

Кризис в провинции Кабо-Дельгадо наступил из-за намерения террористов группировки «Ансар Аль-Сунна» принудить всех жителей страны исповедовать ислам. Боевики регулярно атакуют деревни христиан и позиции военнослужащих.

Поскольку армия Мозамбика не в состоянии справится с растущей угрозой, было принято решение обратиться за иностранной помощью.

Север страны богат природным газом, доступ к которому перекрыли террористы.

«Но даже если радикалы не захватят месторождения, они могут остаться в лесах и терроризировать работников дорогостоящего проекта, создавая очаг напряжения, лишающий доходов власти Мозамбика», – заключил Шугалей.